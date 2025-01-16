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Оборонна співпраця та інвестиції в українське виробництво зброї: Зеленський зустрівся з главою МЗС Нідерландів

Оборонна співпраця та інвестиції в українське виробництво зброї: Зеленський зустрівся з главою МЗС Нідерландів

Київ • УНН

 • 62661 перегляди

Зеленський провів зустріч з главою МЗС Нідерландів щодо оборонної співпраці та інвестицій у виробництво зброї. Нідерланди підтвердили подальшу підтримку України та роботу над новими санкціями проти рф.

Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп на зустрічі бговорили оборонну співпрацю двох країн та інвестиції в українське виробництво зброї. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, пише УНН.

Деталі

Глава держави подякував за підтримку України та безперервну допомогу українським воїнам з боку Нідерландів.

Ми вдячні за ваші системи ППО насамперед. Думаю, що ви відчуваєте те, що це справді допомагає українцям дуже сильно, особливо "Петріоти" та інші системи. Це дуже важливо. Дякую за останній пакет,

- сказав Зеленський.

Під час зустрічі, зокрема, обговорювалося посилення співпраці між українськими та нідерландськими оборонними компаніями, було окреслено перспективні напрями. Зазначалося, що справедливого миру для України та всієї Європи можна досягти передусім завдяки сильній позиції нашої держави на фронті. Тільки так можна натиснути на Росію та примусити її до миру.

Велдкамп констатував, що Україна й Нідерланди мають спільну мету – мир, безпека та стабільність у Європі. Він запевнив, що позиція його країни щодо підтримки України незмінна.

Ми віримо в принцип "мир завдяки силі", і Україна має сидіти за столом переговорів у найсильнішій позиції. Нідерланди залишатимуться надійним партнером України

- наголосив глава МЗС.

Він додав, що Нідерланди не лише надають політичну та військову підтримку, а й допомагають із відновленням енергетики. Крім того, у межах ЄС країна продовжує роботу над новим санкційним пакетом щодо зупинки російського тіньового флоту.

Нагадаємо

Нідерланди надають 7 млн євро на пакет допомоги UCAP та 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України. Це додаткова допомога до загальної військової підтримки у 10,4 млрд євро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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