Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

ukenru
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
18:13 • 59394 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16:32 • 104121 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16:30 • 99993 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 101573 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 108529 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 116338 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 150458 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162344 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190379 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 295644 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

ООН планирует выделить Украине в течение года рекордную сумму помощи

16 января, 12:10 • 85235 просмотра
Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

Ермак раскрыл детали относительно возможного размещения иностранных войск в Украине

16 января, 15:15 • 31330 просмотра
Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют

Люксовый автомобиль, который принадлежит семье чиновницы налоговой с Франковщины, конфискуют

16:44 • 36457 просмотра
НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему

НАБУ просит ВСП наказать судью Печерского районного суда Киева: почему

16:58 • 30844 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

17:54 • 58126 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

17:54 • 58126 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16:32 • 104121 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16:30 • 99993 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 186642 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 204151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

18:13 • 59394 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 137404 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 131117 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 163909 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 152547 просмотра
Актуальное
Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

Киев  •  УНН

 • 7913 просмотра

Read in English

Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов по оборонному сотрудничеству и инвестициям в производство оружия. Нидерланды подтвердили дальнейшую поддержку Украины и работу над новыми санкциями против рф.

Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на встрече обсудили оборонное сотрудничество двух стран и инвестиции в украинское производство оружия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и непрерывную помощь украинским воинам со стороны Нидерландов.

Мы благодарны за ваши системы ПВО прежде всего. Думаю, что вы чувствуете то, что это действительно помогает украинцам очень сильно, особенно "Петриоты" и другие системы. Это очень важно. Спасибо за последний пакет,

- сказал Зеленский.

Во время встречи, в частности, обсуждалось усиление сотрудничества между украинскими и нидерландскими оборонными компаниями, были очерчены перспективные направления. Отмечалось, что справедливого мира для Украины и всей Европы можно достичь прежде всего благодаря сильной позиции нашего государства на фронте. Только так можно надавить на россию и принудить ее к миру.

Велдкамп констатировал, что Украина и Нидерланды имеют общую цель - мир, безопасность и стабильность в Европе. Он заверил, что позиция его страны по поддержке Украины неизменна.

Мы верим в принцип "мир благодаря силе", и Украина должна сидеть за столом переговоров в сильной позиции. Нидерланды будут оставаться надежным партнером Украины

- подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Нидерланды не только оказывают политическую и военную поддержку, но и помогают с восстановлением энергетики. Кроме того, в рамках ЕС страна продолжает работу над новым санкционным пакетом по остановке российского теневого флота.

Напомним

Нидерланды предоставляют 7 млн евро на пакет помощи UCAP и 20 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины. Это дополнительная помощь к общей военной поддержке в 10,4 млрд евро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы