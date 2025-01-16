Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов

Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на встрече обсудили оборонное сотрудничество двух стран и инвестиции в украинское производство оружия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

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Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и непрерывную помощь украинским воинам со стороны Нидерландов.

Мы благодарны за ваши системы ПВО прежде всего. Думаю, что вы чувствуете то, что это действительно помогает украинцам очень сильно, особенно "Петриоты" и другие системы. Это очень важно. Спасибо за последний пакет,