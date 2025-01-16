Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов
Киев • УНН
Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов по оборонному сотрудничеству и инвестициям в производство оружия. Нидерланды подтвердили дальнейшую поддержку Украины и работу над новыми санкциями против рф.
Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп на встрече обсудили оборонное сотрудничество двух стран и инвестиции в украинское производство оружия. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и непрерывную помощь украинским воинам со стороны Нидерландов.
Мы благодарны за ваши системы ПВО прежде всего. Думаю, что вы чувствуете то, что это действительно помогает украинцам очень сильно, особенно "Петриоты" и другие системы. Это очень важно. Спасибо за последний пакет,
Во время встречи, в частности, обсуждалось усиление сотрудничества между украинскими и нидерландскими оборонными компаниями, были очерчены перспективные направления. Отмечалось, что справедливого мира для Украины и всей Европы можно достичь прежде всего благодаря сильной позиции нашего государства на фронте. Только так можно надавить на россию и принудить ее к миру.
Велдкамп констатировал, что Украина и Нидерланды имеют общую цель - мир, безопасность и стабильность в Европе. Он заверил, что позиция его страны по поддержке Украины неизменна.
Мы верим в принцип "мир благодаря силе", и Украина должна сидеть за столом переговоров в сильной позиции. Нидерланды будут оставаться надежным партнером Украины
Он добавил, что Нидерланды не только оказывают политическую и военную поддержку, но и помогают с восстановлением энергетики. Кроме того, в рамках ЕС страна продолжает работу над новым санкционным пакетом по остановке российского теневого флота.
Напомним
Нидерланды предоставляют 7 млн евро на пакет помощи UCAP и 20 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины. Это дополнительная помощь к общей военной поддержке в 10,4 млрд евро.