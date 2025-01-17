Зеленский обсудил с министром обороны Италии усиление Украины и гарантии безопасности
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с Гвидо Крозетто по усилению военного сотрудничества между странами. Обсудили производство оружия, подготовку военных и гарантии безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Стороны обсудили расширение совместного производства оружия между компаниями двух стран. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил Италию, ее правительство и итальянский народ за военную поддержку и усилия в рамках председательства Италии в «Группе семи» (G7), в частности по усилению санкций против России.
Во время встречи, Зеленский и Крозетто обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, подготовку военнослужащих ВСУ и технического персонала в Италии, а также расширение сотрудничества между оборонными компаниями, включая совместное производство и его локализацию в Украине.
Президент Украины отметил важность инвестиций в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство беспилотников.
Также обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Риме, и гарантии безопасности для Украины. Я подчеркнул, что наиболее эффективной гарантией является членство Украины в НАТО, поскольку это открывает путь к справедливому и длительному миру в Европе
Оборонное сотрудничество и инвестиции в украинское производство оружия: Зеленский встретился с главой МИД Нидерландов16.01.25, 22:53 • 12194 просмотра