Зеленский обсудил с министром обороны Италии усиление Украины и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Стороны обсудили расширение совместного производства оружия между компаниями двух стран. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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Глава государства поблагодарил Италию, ее правительство и итальянский народ за военную поддержку и усилия в рамках председательства Италии в «Группе семи» (G7), в частности по усилению санкций против России.

Во время встречи, Зеленский и Крозетто обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины, подготовку военнослужащих ВСУ и технического персонала в Италии, а также расширение сотрудничества между оборонными компаниями, включая совместное производство и его локализацию в Украине.

Президент Украины отметил важность инвестиций в украинскую оборонную промышленность, особенно в производство беспилотников.

Также обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле в Риме, и гарантии безопасности для Украины. Я подчеркнул, что наиболее эффективной гарантией является членство Украины в НАТО, поскольку это открывает путь к справедливому и длительному миру в Европе