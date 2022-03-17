Просите сказать "паляныця": министру обороны Британии позвонил мошенник и назвался премьером Украины, Шмыгаль дал совет

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"Сегодня самозванец, который назвал себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок", - сообщил Уоллес.

Он добавил, что никакое количество российской дезинформации, искажения и козней не может отвлечь внимание от нарушения Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на этот инцидент. Он посоветовал Бену Уоллесу в следующий раз попросить самозванца произнести слово "паляныця".

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"В Следующий раз, господин Министр Уоллес, попросите произнести слово "паляныця", прежде чем начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир может видеть, что правда за Украиной", - написал Шмигаль на своей странице в Twitter.



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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу".

По словам Джонсона, президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину", и не ожидал такого сильного сопротивления.

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