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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Просіть сказати "паляниця": міністру оборони Британії зателефонував шахрай і назвався прем’єром України, Шмигаль дав пораду

Просіть сказати "паляниця": міністру оборони Британії зателефонував шахрай і назвався прем’єром України, Шмигаль дав пораду

Київ • УНН

 • 80651 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністру оборони Британії Бену Уоллесу зателефонував шахрай, який видав себе за прем'єр-міністра України. Про це Бен Уоллес повідомляв на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем'єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - повідомив Уоллес.

Він додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення і підступів не може відвернути увагу від порушення Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на цей інцидент. Він порадив Бену Уоллесу наступного разу попросити самозванця вимовити слова "паляниця".

Цитата

"Наступного разу, пане Міністре Уоллес, попросіть вимовити слово "паляниця", перш ніж почнете розмову. Попри на всі спроби російської дезінформації, світ може бачити, що правда за Україною", - написав Шмигаль на своїй сторінці в Twitter.

Додамо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".
За словами Джонсона, президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну", і не очікував такого сильного опору.

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