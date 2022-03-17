Просіть сказати "паляниця": міністру оборони Британії зателефонував шахрай і назвався прем’єром України, Шмигаль дав пораду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністру оборони Британії Бену Уоллесу зателефонував шахрай, який видав себе за прем'єр-міністра України. Про це Бен Уоллес повідомляв на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.
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"Сьогодні самозванець, який назвав себе прем'єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих питань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок", - повідомив Уоллес.
Він додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення і підступів не може відвернути увагу від порушення Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на цей інцидент. Він порадив Бену Уоллесу наступного разу попросити самозванця вимовити слова "паляниця".
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"Наступного разу, пане Міністре Уоллес, попросіть вимовити слово "паляниця", перш ніж почнете розмову. Попри на всі спроби російської дезінформації, світ може бачити, що правда за Україною", - написав Шмигаль на своїй сторінці в Twitter.
Додамо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі".
За словами Джонсона, президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну", і не очікував такого сильного опору.
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