Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння: попередив про "баронів-зброярів"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до іноземних партнерів та постачальників озброєння, амуніції та іншої продукції для ЗСУ із закликом не довіряти мародерам та псевдо-радникам, пише УНН.
Цитата
“На жаль, як і в будь-якій війні, є й ті, хто прагне заробити на горі. Ці люди можуть представлятися "радниками", "помічниками", "начальниками департаментів", і навіть демонструвати "документи" - підробки. Як міністр, відповідально заявляю: всі вони - покидьки, мародери і зрадники, які не мають жодного стосунку до оборони України, а працюють на власну кишеню та/або ворога”, - написав міністр у зверненні.
Деталі
З урахування цього, він закликав світову спільноту до пильності і попросив уточнювати повноваження "уповноважених осіб" в Посольствах та апаратах військових аташе України, а всіх "баронів-зброярів" з липовими документами передавати правоохоронним органам.
“Офіційно заявляю: вся військова допомога, до останнього патрона і цента, іде і буде йти за призначенням - на оборону і захист від російських окупантів. А мародерам - місце за ґратами”, - додав Резніков.
Нагадаємо
Як повідомляв міністр раніше, кремль вже не в змозі приховати нищівні втрати своїх підрозділів. У понад 200 містах і селах росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме.