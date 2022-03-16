Кремль не в змозі приховати втрати свої підрозділів: у понад 200 містах росії вже відбулися поховання загарбників - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кремль вже не в змозі приховати нищівні втрати своїх підрозділів. У понад 200 містах і селах росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме. Про в Facebook заявив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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“У понад 200 містах і селах росії вже відбулися поховання загарбників, яких було знищено на нашій землі. Ця кількість щодня зростатиме. Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітряно-десантних військ РФ. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло”, - заявив міністр.
Деталі
За словами Резнікова, ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході. Але наші захисники і захисниці все частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини і Миколаївщини до Луганщини. Палаючі гелікоптери ворога у Чорнобаївці на Херсонщині – це унаочнення того, що зараз відбувається з військами окупантів, додає міністр.
Ворог продовжує чинити воєнні злочини проти мирних громадян. За 20 днів підтверджено загибель 103 українських дітей, яких вбили російські загарбники. Росіяни знищили та пошкодили понад 400 навчальних закладів та понад 100 українських лікарень, тисячі житлових будинків.
Міністр додав, що у ці дні Україна цілодобово працює на рівні НАТО, ЄС, двосторонньому рівні для посилення нашої оборони.
Додамо
Як стало відомо, з початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині.