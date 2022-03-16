Повітряні сили ЗСУ сьогодні знищили три ворожі літаки та один вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Російські окупанти продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах, обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей.
У зв’язку з проведеною примусовою мобілізацією чоловіків на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей склалася критична ситуація, що наближає зазначений регіон до гуманітарної катастрофи. Так, в населеному пункті Макіївка, катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях, які фактично не спроможні надавати медичну допомогу мирному населенню через брак кваліфікованого медичного персоналу.
Наголошується, що Збройні Сили України продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відсічі збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ.
Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.
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Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі.