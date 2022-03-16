Воздушные силы ВСУ сегодня уничтожили три вражеских самолета и один вертолет

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19:03 • 58629 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110173 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 81064 просмотра

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15 марта, 11:23 • 86177 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Об этом информирует генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилых кварталах, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей во время осуществления эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения, мародерства и похищения людей.

В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, что приближает указанный регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отпору вооруженной агрессии против Украины. На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

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Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.

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