Воздушные силы ВСУ сегодня уничтожили три вражеских самолета и один вертолет

Детали

Российские оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилых кварталах, обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей во время осуществления эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения, мародерства и похищения людей.

В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, что приближает указанный регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка, катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не способны оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают успешно выполнять поставленные задачи по отпору вооруженной агрессии против Украины. На отдельных направлениях наши подразделения перегруппированы и перешли в контрнаступление.

Продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Добавим

Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.