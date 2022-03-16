Кремль не в состоянии скрыть потери своих подразделений: в более 200 городах России уже произошли захоронения захватчиков - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Кремль уже не в состоянии скрыть сокрушительные потери своих подразделений. В более чем 200 городах и селах России уже произошли захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество ежедневно будет расти. Об этом в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.
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“В более 200 городах и селах России уже произошли захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество ежедневно будет расти. Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад”, - заявил министр.
Детали
По словам Резникова, ситуация остается непростой. Особенно - на юге и востоке. Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта - от Киевской и Николаевской до Луганской областей. Горящие вертолеты врага в Чернобаевке Херсонской области - это наглядность того, что сейчас происходит с войсками оккупантов, добавляет министр.
Враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан. За 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, которых убили российские захватчики. Русские уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов.
Министр добавил, что в эти дни Украина круглосуточно работает на уровне НАТО, ЕС, двустороннем уровне для усиления нашей обороны.
Добавим
Как стало известно, с начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области.