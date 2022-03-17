Резников обратился к иностранным партнерам и поставщикам вооружения: предупредил о "баронах-оружейниках"

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“К сожалению, как и в любой войне, есть и те, кто стремится заработать на горе. Эти люди могут представляться "советниками", "помощниками", "начальниками департаментов", и даже демонстрировать "документы" - подделки. Как министр, ответственно заявляю: все они - подонки, мародеры и предатели, которые не имеют никакого отношения к обороне Украины, а работают на свой карман и/или врага”, - написал министр в обращении.

Детали

С учетом этого, он призвал мировое сообщество к бдительности и попросил уточнять полномочия "уполномоченных лиц" в Посольствах и аппаратах военных атташе Украины, а всех "баронов-оружейников" с липовыми документами передавать правоохранительным органам.

“Официально заявляю: вся военная помощь, до последнего патрона и цента, идет и будет идти по назначению - на оборону и защиту от российских оккупантов. А мародерам - место за решеткой”, - добавил Резников.

Напомним

Как сообщал министр ранее, кремль уже не в состоянии скрыть сокрушительные потери своих подразделений. В более 200 городах и селах России уже произошли захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это количество ежедневно будет расти.