Джонсон: Путін повинен зрозуміти, що він не може досягти успіху
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В інтерв'ю ВВС прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що "в одному важливому сенсі Путін вже зазнав невдачі". Про це повідомляє УНН.
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За словами Джонсона, президент Росії "не розумів, з чим він зіткнеться, коли введе свої війська в Україну", і не очікував такого сильного опору.
Він звинуватив Путіна у скоєнні низки військових злочинів на рівні, якого не було у Європі "з часів Третього рейху, з часів Другої світової війни".
Джонсон сказав, що Великобританія хоче зробити більше та відчуває "агонію українців".
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"Путіну потрібно усвідомити, що зараз він не може досягти успіху", - додав британський прем'єр.
"Він не зможе розтрощити і завоювати Україну, тому що вони показали свій незламний дух. Отже, він повинен піти звідти. Разом зі своїми танками та бронею".
"І має бути рішення, яке шанує волю українського народу. І Великобританія підтримає це рішення", - додав Борис Джонсон.
Нагадаємо
Велика Британія запустить план "без обмежень" для розміщення українців.