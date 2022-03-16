Джонсон: Путин должен понять, что он не может преуспеть
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В интервью ВВС премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что "в одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу". Об этом сообщает УНН.
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По словам Джонсона, президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину", и не ожидал такого сильного сопротивления.
Он обвинил Путина в совершении ряда военных преступлений на уровне, которого не было в Европе со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны".
Джонсон сказал, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует "агонию украинцев".
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"Путину нужно осознать, что сейчас он не может достичь успеха", - добавил британский премьер.
"Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несокрушимый дух. Следовательно, он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней".
"И должно быть решение, которое чтит волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение", - добавил Борис Джонсон.
Напомним
Великобритания запустит план "без ограничений" для размещения украинцев.