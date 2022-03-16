Джонсон: Путин должен понять, что он не может преуспеть

Детали

По словам Джонсона, президент России "не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину", и не ожидал такого сильного сопротивления.

Он обвинил Путина в совершении ряда военных преступлений на уровне, которого не было в Европе со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны".

Джонсон сказал, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует "агонию украинцев".

Цитата

"Путину нужно осознать, что сейчас он не может достичь успеха", - добавил британский премьер.

"Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несокрушимый дух. Следовательно, он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней".

"И должно быть решение, которое чтит волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение", - добавил Борис Джонсон.

Напомним

Великобритания запустит план "без ограничений" для размещения украинцев.