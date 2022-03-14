Велика Британія запустить план "без обмежень" для розміщення українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Велика Британія запускає схему "Дім для України", в рамках якої будь-хто, хто розглядає можливість відкриття свого будинку для українських переселенців, може заявити про свою зацікавленість онлайн, заявив у понеділок міністр охорони здоров'я країни Саджід Джавід, передає УНН.
Деталі
Виступаючи в інтерв'ю BBC Breakfast, Джавід пояснив, що схема розміщення, яка має почати діяти в понеділок, є співпрацею з "рядом благодійних організацій на місцях", які сподіваються підтримати якнайбільше біженців, давши їм право залишатися протягом трьох років.
"Держсекретар Майкл Гоув виступить із заявою в парламенті пізніше сьогодні, в якому викладе деталі, і кількість людей, яких ми можемо підтримати, не обмежено", - повідомив Джавід.
"Я радий, що ми робимо це, тому що як країна ми дуже пишаємося тим, що пропонуємо притулок людям від воєн та конфліктів, і це правильно, що ми реагуємо таким чином", - додав він.
Джавід повідомив, що більш детальна інформація буде розкрита пізніше, але зауважив, що біженцям буде надано право на роботу та уроки англійської мови.
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