Великобритания запустит план "без ограничений" для размещения украинцев

Детали

Выступая в интервью BBC Breakfast, Джавид пояснил, что схема размещения, которая должна начать действовать в понедельник, является сотрудничеством с "рядом благотворительных организаций на местах", которые надеются поддержать как можно больше беженцев, дав им право оставаться в течение трех лет.

"Госсекретарь Майкл Гоув выступит с заявлением в парламенте позднее сегодня, в котором изложит детали, и количество людей, которых мы можем поддержать, не ограничено", - сообщил Джавид.

"Я рад, что мы делаем это, потому что как страна мы очень гордимся тем, что предлагаем приют людям от войн и конфликтов, и это правильно, что мы реагируем таким образом", - добавил он.

Джавид сообщил, что более подробная информация будет раскрыта позже, но отметил, что беженцам будет предоставлено право на работу и уроки английского языка.

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