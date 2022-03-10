Велика Британія спростила систему подання заяв на отримання візи для українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Велика Британія перевела систему подання заяв на отримання візи для українських біженців в онлайн після того, як отримала критику за повідомлення про затримки у центрах подання заяв. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.
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Міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель заявила законодавцям у Палаті громад у четвер, що з наступного тижня українцям з паспортами більше не потрібно звертатися до візового центру перед поїздкою до Сполученого Королівства.
"Українці з паспортами зможуть отримати дозвіл приїхати сюди повністю онлайн, де б вони не знаходилися, і зможуть здати свої біометричні дані після прибуття до Британії", - сказала Патель.
За словами Патель, перевірки безпеки українців, які в'їжджають до Великої Британії, також продовжаться.
Міністр внутрішніх справ додала, що при вирішенні цього питання вона мала дві ключові цілі: "по-перше, забезпечити безпеку британського народу, по-друге, зробити все можливе, щоб допомогти українцям".