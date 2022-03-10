Великобритания упростила систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев

Детали

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила законодателям в Палате общин в четверг, что со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно обращаться в визовый центр перед поездкой в Соединенное Королевство.

"Украинцы с паспортами смогут получить разрешение приехать сюда полностью онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные по прибытии в Британию", - сказала Патель.

По словам Патель, проверки безопасности украинцев, въезжающих в Великобританию, также продолжатся.

Министр внутренних дел добавила, что при решении этого вопроса она имела две ключевые цели: "во-первых, обеспечить безопасность британского народа, во-вторых, сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".