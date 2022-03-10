Великобритания упростила систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Великобритания перевела систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев в онлайн после того, как получила критику за сообщения о задержках в центрах подачи заявлений. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.
Детали
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила законодателям в Палате общин в четверг, что со следующей недели украинцам с паспортами больше не нужно обращаться в визовый центр перед поездкой в Соединенное Королевство.
"Украинцы с паспортами смогут получить разрешение приехать сюда полностью онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные по прибытии в Британию", - сказала Патель.
По словам Патель, проверки безопасности украинцев, въезжающих в Великобританию, также продолжатся.
Министр внутренних дел добавила, что при решении этого вопроса она имела две ключевые цели: "во-первых, обеспечить безопасность британского народа, во-вторых, сделать все возможное, чтобы помочь украинцам".