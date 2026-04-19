Пророссийская партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии - экзит-пол

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии завершились досрочные выборы в парламент. По результатам экзит-пола, партия пророссийского экс-президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария" набирает более 38% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарский общественный вещатель B.TV.

Подробности

На втором месте оказалась партия ГЕРБ с более чем 15%. Кроме того, в парламент Болгарии - Народное собрание - могут пройти: коалиция партий "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария", которая набирает 13,6% голосов; "ДПС - Новое начало" с 7,5% голосов и "Возрождение" с 5% голосов.

Кроме того, в парламент может пройти коалиция левых партий "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", которая по результатам экзит-полов проходит 4-процентный барьер для получения мест в парламенте страны.

Как отметили болгарские СМИ, если результаты голосования совпадут с экзит-полами, то "Прогрессивная Болгария" получит 110 мест из 240 в парламенте.

Сам Румен Радев является евроскептиком, выступает против помощи Украине и считает, что оккупированный Крым "принадлежит России".

Венгерские партии определили дату избрания Петера Мадьяра премьер-министром