Пророссийская партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии - экзит-пол
Киев • УНН
На парламентских выборах "Прогрессивная Болгария" набрала более 38% голосов. Партия ГЕРБ заняла второе место, а политсила Радева может получить 110 мест в парламенте.
В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии завершились досрочные выборы в парламент. По результатам экзит-пола, партия пророссийского экс-президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария" набирает более 38% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарский общественный вещатель B.TV.
Подробности
На втором месте оказалась партия ГЕРБ с более чем 15%. Кроме того, в парламент Болгарии - Народное собрание - могут пройти: коалиция партий "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария", которая набирает 13,6% голосов; "ДПС - Новое начало" с 7,5% голосов и "Возрождение" с 5% голосов.
Кроме того, в парламент может пройти коалиция левых партий "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", которая по результатам экзит-полов проходит 4-процентный барьер для получения мест в парламенте страны.
Как отметили болгарские СМИ, если результаты голосования совпадут с экзит-полами, то "Прогрессивная Болгария" получит 110 мест из 240 в парламенте.
Сам Румен Радев является евроскептиком, выступает против помощи Украине и считает, что оккупированный Крым "принадлежит России".
