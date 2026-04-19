Пророссийская партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии - экзит-пол

Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Генштаб подтвердил поражение предприятия "Атлант Аэро" в Таганроге и складов оккупантов
Трамп созвал экстренное совещание из-за угрозы войны с Ираном - СМИ
Террорист в Киеве убил отца: ребенок в больнице, мама выжила
СБУ поразила три российских корабля и стратегическую РЛС в оккупированном Крыму
Иран снова закрыл Ормузский пролив и развернул нефтяные танкеры - СМИ
беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле
Наступ на Донбасс до сентября или развязывание войны с Европой: для чего врагу хватит 20 тысяч резерва
ЮНІСЕФ заявив о гибели двух гражданских работников в Газе во время доставки воды
В больницах Киева остаются 8 раненых после стрельбы в Голосеевском районе – КГВА
В Крыму парк львов "Тайган" обвинили в экологических нарушениях и загрязнении окружающей среды
Генпрокуратура открыла дело из-за действий полиции во время теракта в Киеве
Орбан назвал условие для разблокирования кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 22682 просмотра
Как правильно определить размер груди - простая инструкция для точного результата
Выход Metro 2039: как отреагировало геймерское сообщество на продолжение серии
Блины без проблем: как сделать идеальное тесто и забыть о прилипании к сковороде
Новолуние в апреле - каким будет 17 апреля
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaCon
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернет
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион
Пророссийская партия Румена Радева побеждает на выборах в Болгарии - экзит-пол

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

На парламентских выборах "Прогрессивная Болгария" набрала более 38% голосов. Партия ГЕРБ заняла второе место, а политсила Радева может получить 110 мест в парламенте.

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии завершились досрочные выборы в парламент. По результатам экзит-пола, партия пророссийского экс-президента Румена Радева "Прогрессивная Болгария" набирает более 38% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на болгарский общественный вещатель B.TV.

На втором месте оказалась партия ГЕРБ с более чем 15%. Кроме того, в парламент Болгарии - Народное собрание - могут пройти: коалиция партий "Мы продолжаем изменения - Демократическая Болгария", которая набирает 13,6% голосов; "ДПС - Новое начало" с 7,5% голосов и "Возрождение" с 5% голосов.

Кроме того, в парламент может пройти коалиция левых партий "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые", которая по результатам экзит-полов проходит 4-процентный барьер для получения мест в парламенте страны.

Как отметили болгарские СМИ, если результаты голосования совпадут с экзит-полами, то "Прогрессивная Болгария" получит 110 мест из 240 в парламенте.

Сам Румен Радев является евроскептиком, выступает против помощи Украине и считает, что оккупированный Крым "принадлежит России".

