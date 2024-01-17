Вице-канцлер Германии Роберт Габек предупреждает об угрозе в отношении партии AfD, которая хочет превратить Германию в страну с автократическим государственным режимом по российскому образцу. Об этом сообщает WELT, передает УНН.

Детали

После раскрытия участия представителей партии AfD во встрече правых, где обсуждались идеи массовой депортации лиц иммигрантского происхождения из Германии. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек отметил, что видит в политике право-популистской партии AfD подобную систему с рф.

"Они хотят превратить Германию в такую страну, как россия. Они системно готовятся к этому", - подчеркнул Габек.

Кроме того политик призвал государственные службы безопасности тщательно отслеживать деятельность партии AfD и ее представителей, а также собирать доказательства нарушений закона и привлекать их к ответственности.

"Если будет несомненно доказано, что партия стремится превратить страну в фашистское государство, - такую партию нужно запретить, какой бы сильной она ни была. Или же продемократические силы должны нанести ей политическое поражение", - добавил вице-канцлер.

Добавим

Партия AfD остается на передовых позициях в избирательных рейтингах, отражая общее недовольство политикой действующего правительства.

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