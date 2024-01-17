Проросійська партія AfD прагне зробити Німеччину подібною до росії – віце-канцлер Габек
Київ • УНН
Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек попереджає про наміри партії AfD перетворити Німеччину на автократичну державу, подібну до росії, і закликає стежити за партією на предмет будь-яких порушень закону.
Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек попереджає про загрозу щодо партії AfD, яка хоче перетворити Німеччину на країну з автократичним державним режимом за російським зразком. Про це повідомляє WELT, передає УНН.
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Після розкриття участі представників партії AfD у зустрічі правих, де обговорювалися ідеї масової депортації осіб іммігрантського походження з Німеччини. Віце-канцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек зауважив, що вбачає в політиці право-популістської партії AfD подібну систему з рф.
"Вони хочуть перетворити Німеччину на таку країну, як росія. Вони системно готуються до цього", - наголосив Габек.
Крім того політик закликав державні служби безпеки ретельно відстежувати діяльність партії AfD та її представників, а також збирати докази порушень закону та притягати їх до відповідальності.
"Якщо буде безсумнівно доведено, що партія прагне перетворити країну на фашистську державу, – таку партію потрібно заборонити, якою б сильною вона не була. Або ж продемократичні сили мають завдати їй політичної поразки", – додав віце-канцлер.
Додамо
Партія AfD залишається на передових позиціях у виборчих рейтингах, відображаючи загальне незадоволення політикою чинного уряду.
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