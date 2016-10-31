Пророссийский кандидат лидирует на выборах в Молдове

"По предварительным данным, которые озвучила ЦИК после обработки 50% бюллетеней, он набирает 52,78% голосов. У его главного соперника лидера Партии действия и солидарности Майи Санду, которая выступает за сохранение объявленного властями Молдовы курса на евроинтеграцию - 33,82% ", - отмечает источник.

Для победы в первом туре кандидату в президенты Молдовы необходимо набрать 50% плюс один голос.

Стоит добавить, что в случае утверждения таких результатов И.Додона объявят победителем и потребность во втором туре не понадобится.

Напомним, что это первые прямые выборы президента в Молдове с 1996 года.

Выборы завершились в 21:00.