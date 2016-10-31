Проросійський кандидат лідирує на виборах в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На прямих президентських виборах у Молдові лідирує проросійський кандидат Ігор Додон, кандидат від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ), передає УНН з посиланням на ТАСС.
“За попередніми даними, які озвучила ЦВК після обробки 50% бюлетенів, він набирає 52,78% голосів. У його головного суперника лідера Партії дії і солідарності Майї Санду, яка виступає за збереження оголошеного владою Молдови курсу на євроінтеграцію — 33,82%,” — зазначає джерело.
Для перемоги в першому турі кандидатові в президенти Молдови необхідно набрати 50% плюс один голос.
Варто додати, що у разі ствердження таких результатів І.Додона оголосять переможцем і потреба у другому турі не знадобиться.
Нагадаємо, що це перші прямі вибори президента в Молдові з 1996 року.
Вибори завершилися о 21:00.