Пророссийские политики продвигают тему, что Зеленским руководит кто-то извне - Центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: пророссийские политики продвигают тему, что Зеленским руководит кто-то извне, передает УНН.
Детали
За пределами США и Евросоюза восприятие Президента Украины как исполнителя чужой воли в войне, что происходит, становится распространенным мнением интеллектуальной элиты.
Бывший депутат азербайджанского парламента Этибар Гусейнов заявил о том, что Запад и соседние государства заинтересованы в максимальном ослаблении россии и Украины.
На самом деле Владимир Зеленский:
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- несмотря на предложения эвакуации остался в Киеве, даже в дни сильной опасности;
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- даже за нехваткой тяжелого вооружения и авиации не сдал ни одной украинской территории;
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- продолжает общаться с лидерами государств и просит военную поддержку в виде оружия;
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- несмотря на заявления иностранной разведки о том, что Украина не выстоит, продолжает борьбу против русских оккупантов.
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