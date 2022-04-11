Детали

За пределами США и Евросоюза восприятие Президента Украины как исполнителя чужой воли в войне, что происходит, становится распространенным мнением интеллектуальной элиты.

Бывший депутат азербайджанского парламента Этибар Гусейнов заявил о том, что Запад и соседние государства заинтересованы в максимальном ослаблении россии и Украины.

На самом деле Владимир Зеленский:



несмотря на предложения эвакуации остался в Киеве, даже в дни сильной опасности;



даже за нехваткой тяжелого вооружения и авиации не сдал ни одной украинской территории;



продолжает общаться с лидерами государств и просит военную поддержку в виде оружия;



несмотря на заявления иностранной разведки о том, что Украина не выстоит, продолжает борьбу против русских оккупантов.



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