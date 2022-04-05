Центр протидії дезінформації при РНБО: росія вимагає у "Вікіпедії" видалити правду про військові злочини рф в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. російська федерація вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини російських окупантів в Україні. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.
Цитата
"Центр протидії дезінформації при РНБО України: рф вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини в Україні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Вікіпедія, як вказано, повідомила про претензії Роскомнадзору до змісту п’яти матеріалів через закон рф «про фейки»:
1. «Битва за Київ (2022)»;
2. «Військові злочини в період вторгнення росії в Україну»;
3. «Обстріл лікарні в Маріуполі»;
4. «Руйнування Маріупольського театру (2022)»;
5. «Різанина в Бучі».
Цитата
"Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють", - зазначили у спільноті.
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Раніше
Роскомнадзор надіслав повідомлення із загрозою блокування онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)".