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Центр протидії дезінформації при РНБО: росія вимагає у "Вікіпедії" видалити правду про військові злочини рф в Україні

Київ • УНН

 • 143414 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. російська федерація вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини російських окупантів в Україні. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.

Центр протидії дезінформації при РНБО: росія вимагає у "Вікіпедії" видалити правду про військові злочини рф в Україні

Цитата

"Центр протидії дезінформації при РНБО України: рф вимагає у Вікіпедії видалити правду про військові злочини в Україні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Вікіпедія, як вказано, повідомила про претензії Роскомнадзору до змісту п’яти матеріалів через закон рф «про фейки»:

1. «Битва за Київ (2022)»;
2. «Військові злочини в період вторгнення росії в Україну»;
3. «Обстріл лікарні в Маріуполі»;
4. «Руйнування Маріупольського театру (2022)»;
5. «Різанина в Бучі».

Цитата

"Вимагають видалити інформацію, але яку саме - не повідомляють", - зазначили у спільноті.

Довідка

Вікіпедія - це загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, яку може редагувати кожен. Перед публікацією кожна стаття в енциклопедії перевіряється незалежними експертами спільноти, якою опікується неприбуткова організація «Фонд Вікімедіа».

Раніше

Роскомнадзор надіслав повідомлення із загрозою блокування онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)".

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