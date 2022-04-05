Центр противодействия дезинформации при СНБО: россия требует у "Википедии" удалить правду о военных преступлениях рф в Украине

Цитата

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины: рф требует в Википедии удалить правду о военных преступлениях в Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Википедия, как указано, сообщила о претензии Роскомнадзору к содержанию пяти материалов из-за закона рф "о фейках":

1. "Битва за Киев (2022)";

2. "Военные преступления в период вторжения россии в Украину";

3. "Обстрел больницы в Мариуполе";

4. "Разрушение Мариупольского театра (2022)";

5. "Резня в Буче".

Цитата

"Требуют удалить информацию, но какую именно - не сообщают", - отметили в сообществе.

Справка

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Ранее

Роскомнадзор направил сообщение с угрозой блокировки онлайн-энциклопедии "Википедия" за статью "Вторжение россии в Украину (2022)".