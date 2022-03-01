Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)"

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 40875 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 73061 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 84396 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 86723 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 114065 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 162358 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 175638 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214308 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201300 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187928 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 105089 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 40521 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 63495 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 113827 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 157876 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 157874 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 113827 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 260257 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 382485 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 637344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 2136 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 87617 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126123 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151712 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172671 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)"

Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)"

Київ • УНН

 • 144314 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Роскомнагляд надіслав повідомлення із загрозою блокування онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)". Про це йдеться в Twitter "Російська Вікіпедія", передає УНН.

Деталі

Там також опубліковано скріншот повідомлення. У ньому йдеться, що у статті є "відомості про численні жертви серед військовослужбовців Російської Федерації, а також цивільного населення України, зокрема дітей, про необхідність зняття коштів з рахунків у банках Російської Федерації у зв'язку з санкціями, що вводяться іноземними державами".

У повідомленні Роскомнагляду міститься посилання на мобільну версію "Вікіпедії". Проте чи загрожує блокування лише їй, невідомо.

Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV

— Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022

Додамо

Після вторгнення Росії в Україну, офіційно названого "спеціальною військовою операцією", Роскомнагляд уже заблокував у Росії низку ЗМІ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35