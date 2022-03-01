Роскомнагляд пригрозив блокуванням "Вікіпедії" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Роскомнагляд надіслав повідомлення із загрозою блокування онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" через статтю "Вторгнення Росії в Україну (2022)". Про це йдеться в Twitter "Російська Вікіпедія", передає УНН.
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Там також опубліковано скріншот повідомлення. У ньому йдеться, що у статті є "відомості про численні жертви серед військовослужбовців Російської Федерації, а також цивільного населення України, зокрема дітей, про необхідність зняття коштів з рахунків у банках Російської Федерації у зв'язку з санкціями, що вводяться іноземними державами".
У повідомленні Роскомнагляду міститься посилання на мобільну версію "Вікіпедії". Проте чи загрожує блокування лише їй, невідомо.
Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV— Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022
Додамо
Після вторгнення Росії в Україну, офіційно названого "спеціальною військовою операцією", Роскомнагляд уже заблокував у Росії низку ЗМІ.