Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии" из-за статьи "Вторжение России в Украину (2022)"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Роскомнадзор направил сообщение с угрозой блокировки онлайн-энциклопедии "Википедия" из-за статьи "Вторжение России в Украину (2022)". Об этом говорится в Twitter "Русская Википедия", передает УНН.
Детали
Там также опубликован скриншот сообщения. В нем говорится, что в статье есть "сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в частности детей, о необходимости снятия средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами".
В сообщении Роскомнадзора содержится ссылка на мобильную версию "Википедии". Однако грозит ли блокировка только ей, неизвестно.
Роскомнадзор прислал уведомление вот Генпрокуратуре с угрозой блокировки Википедии за статью "Вторжение России на Украину (2022)".pic.twitter.com/O3vKd7H1GV— Русская Википедия (@ru_wikipedia)March 1, 2022
Добавим
После вторжения России в Украину, официально названного "специальной военной операцией", Роскомнадзор уже заблокировал в России ряд СМИ.