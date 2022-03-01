У Росії заблокували сайти “Эхо Москвы” та “Дождя”. Радіостанцію “Эхо Москвы” відключили від ефіру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. За інформацією проекту GlobalCheck, сайти “Эхо Москвы” та “Дождя” вже заблоковані в Росії. Радіостанцію “Эхо Москвы” також відключено від ефіру. Про це повідомив її головний редактор Олексій Венедіктов, передає УНН із посиланням на "Медузу".
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Як пище видання, сьогодні Генпрокуратура РФ вийшла з вимогою обмежити доступ до сайтів радіостанції “Эхо Москвы” та телеканалу “Дождь” через матеріали із нібито закликами "до екстремістської діяльності".
За даними відомства, ці ЗМІ також “цілеспрямовано та систематично” публікують “відомо неправдиві відомості про дії російських військових у рамках спеціальної операції із захисту ДНР та ЛНР”.
У коментарі російським ЗМІ головний редактор “Эхо Москвы” Олексій Венедіктов сказав, що радіостанція не отримувала жодних повідомлень про порушення від Генпрокуратури.
“Ми вважаємо, що нічого не порушували, не бачимо жодних слідів порушень”, — заявив він.
Додамо
Після того, як Володимир Путін оголосив про “спеціальну операцію” в Україні, Роскомнагляд почав розсилати попередження ЗМІ про те, що вони публікують “недостовірну інформацію” про обстріл українських міст російськими військами та про загибель мирних жителів України, а також називають “спецоперацію” в своїх матеріалах “нападом, вторгненням, або оголошенням війни”.