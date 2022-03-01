В России заблокировали сайты “Эхо Москвы” и “Дождя”. Радиостанцию “Эхо Москвы” отключили от эфира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По информации проекта GlobalCheck, сайты “Эхо Москвы” и “Дождя” уже заблокированы в России. Радиостанция "Эхо Москвы" также отключена от эфира. Об этом сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов, передает УНН со ссылкой на "Медузу".
Детали
Как пишет издание, сегодня Генпрокуратура РФ вышла с требованием ограничить доступ к сайтам радиостанции “Эхо Москвы” и телеканала “Дождь” за материалы с призывами якобы "к экстремистской деятельности".
По данным ведомства, эти СМИ также “целенаправленно и систематически” публикуют “известно ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР”.
В комментарии российским СМИ главный редактор “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов сказал, что радиостанция не получала никаких сообщений о нарушениях от Генпрокуратуры.
“Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений”, — заявил он.
Добавим
После того, как Владимир Путин объявил о “специальной операции” в Украине, Роскомнадзор начал рассылать уведомления СМИ о том, что они публикуют “недостоверную информацию” об обстреле украинских городов русскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также называют “спецоперацию” в своих материалах “нападением, вторжением, или объявлением войны”.