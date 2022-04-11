Проросійські політики просувають тему, що Зеленським керує хтось ззовні - Центр протидії дезінформації

Деталі

За межами США та Євросоюзу сприйняття Президента України як виконавця чужої волі у війні, що відбувається, стає поширеною думкою інтелектуальної еліти.

Колишній депутат азербайджанського парламенту Етибар Гусейнов заявив про те, що Захід та сусідні держави зацікавлені у максимальному ослабленні росії та України.

Насправді Володимир Зеленський:



попри пропозиції евакуації залишився в Києві, навіть у дні сильної небезпеки;



навіть за браком важкого озброєння та авіації не здав жодної української території;



продовжує спілкуватися з лідерами держав та просить військову підтримку у вигляді зброї;



попри заяви іноземної розвідки про те, що Україна не вистоїть, продовжує боротьбу проти російських окупантів.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Центр протидії дезінформації при РНБО: росія вимагає у "Вікіпедії" видалити правду про військові злочини рф в Україні