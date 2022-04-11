Проросійські політики просувають тему, що Зеленським керує хтось ззовні - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: проросійські політики просувають тему, що Зеленським керує хтось ззовні, передає УНН.
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За межами США та Євросоюзу сприйняття Президента України як виконавця чужої волі у війні, що відбувається, стає поширеною думкою інтелектуальної еліти.
Колишній депутат азербайджанського парламенту Етибар Гусейнов заявив про те, що Захід та сусідні держави зацікавлені у максимальному ослабленні росії та України.
Насправді Володимир Зеленський:
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- попри пропозиції евакуації залишився в Києві, навіть у дні сильної небезпеки;
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- навіть за браком важкого озброєння та авіації не здав жодної української території;
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- продовжує спілкуватися з лідерами держав та просить військову підтримку у вигляді зброї;
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- попри заяви іноземної розвідки про те, що Україна не вистоїть, продовжує боротьбу проти російських окупантів.
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