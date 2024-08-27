Прорыв дамбы в Судане унес жизни по меньшей мере 30 человек

На востоке Судана прорвало дамбу, что уничтожило не менее 20 сел и унесло жизни по меньшей мере 30 человек, но, вероятно, жертв будет гораздо больше, заявили в ООН в понедельник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ливни вызвали наводнения, которые в воскресенье затопили плотину Арбаат всего в 40 км к северу от Порт-Судана, фактической столицы страны и базы правительства, дипломатов, гуманитарных организаций и сотен тысяч перемещенных лиц.

Чиновники заявили, что плотина начала разрушаться, а ил накапливался в дни сильных дождей, которые пришли гораздо раньше, чем обычно.

Некоторые люди оставили свои затопленные дома и направились в горы, где они теперь оказались в затруднительном положении, сообщило министерство здравоохранения.

"Район неузнаваем. Электричество и водопровод разрушены", - сказал Омар Эйсса Харун, глава водного управления штата Красное море, в сообщении WhatsApp для сотрудников.

Один из спасателей сказал, что от 150 до 200 человек пропали без вести.

Дома около 50 000 человек пострадали от наводнения, сообщила ООН со ссылкой на местные власти, добавив, что это количество касается только района к западу от плотины, поскольку район к востоку был недоступен.

В понедельник правительственная целевая группа по сезону дождей сообщила, что в результате наводнений по всей стране погибло 132 человека, по сравнению с 68 двумя неделями ранее. По данным агентств ООН, в этом году из-за дождей было перемещено по меньшей мере 118 000 человек.

Плотина была основным источником воды для Порт-Судана, где расположен главный порт страны на Красном море и действующий аэропорт, куда поступает большая часть крайне необходимой стране помощи.

"Городу грозит засуха в ближайшие дни", - говорится в заявлении Ассоциации экологов Судана.

Дополнение

Плотины, дороги и мосты Судана уже были в аварийном состоянии до начала войны между суданской армией и военизированными силами быстрого реагирования в апреле 2023 года. С тех пор обе стороны направили большую часть своих ресурсов на конфликт, оставив инфраструктуру в ужасном состоянии, отмечает издание.

Конфликт в Судане начался, когда конкуренция между армией и RSF, которые ранее делили власть после организации переворота, переросла в открытую войну.

Обе стороны пытались защитить свою власть и большие экономические интересы, в то время как международное сообщество продвигало план перехода к гражданскому правлению.

Усилия по достижению прекращения огня, накладывающиеся друг на друга, включая переговоры под руководством Саудовской Аравии и США в Джидде, не ослабили боевые действия, и половина из 50 миллионов населения испытывает нехватку продовольствия, указывает издание.