Прорив дамби в Судані забрав життя щонайменше 30 людей

ukenru
13:46 • 32237 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 43793 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 59499 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 91544 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 143346 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183545 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 266559 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166337 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142077 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128349 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 72021 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 45046 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103654 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 82344 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 67222 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 32260 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 135315 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 266568 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 201021 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 8077 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22863 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25940 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30591 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 45046 перегляди
Актуальне
Прорив дамби в Судані забрав життя щонайменше 30 людей

Прорив дамби в Судані забрав життя щонайменше 30 людей

Київ • УНН

 • 12597 перегляди

На сході Судану прорвало дамбу Арбаат, що призвело до затоплення 20 сіл. Щонайменше 30 людей загинули, 50 000 постраждали, а 150-200 зникли безвісти. Місту Порт-Судан загрожує посуха.

На сході Судану прорвало дамбу, що знищило не менше ніж 20 сіл і забрало життя щонайменше 30 людей, але, ймовірно, жертв буде набагато більше, заявили в ООН у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Зливи викликали повені, які в неділю затопили греблю Арбаат всього за 40 км на північ від Порт-Судана, фактичної столиці країни та бази уряду, дипломатів, гуманітарних організацій та сотень тисяч переміщених осіб.

Чиновники заявили, що гребля почала руйнуватися, а мул накопичувався в дні сильних дощів, які прийшли набагато раніше, ніж зазвичай.

Деякі люди залишили свої затоплені будинки і попрямували в гори, де вони тепер опинилися у скрутному становищі, повідомило міністерство охорони здоров'я.

"Район невпізнанний. Електрика та водогін зруйновані", - сказав Омар Ейсса Харун, голова водного управління штату Червоне море, у повідомленні WhatsApp для співробітників.

Один із рятувальників сказав, що від 150 до 200 людей зникли безвісти.

Домівки близько 50 000 людей постраждали від повені, повідомила ООН з посиланням на місцеву владу, додавши, що ця кількість стосується лише району на захід від греблі, оскільки район на схід був недоступний.

У понеділок урядова цільова група за сезоном дощів повідомила, що внаслідок повеней по всій країні загинуло 132 особи, порівняно з 68 на два тижні раніше. За даними агентств ООН, цього року через дощі було переміщено щонайменше 118 000 осіб.

Гребля була основним джерелом води для Порт-Судана, де розташований головний порт країни на Червоному морі і аеропорт, що діє, і куди надходить більша частина вкрай необхідної країні допомоги.

"Містові загрожує посуха найближчими днями", - ідеться у заяві Асоціації екологів Судану.

Доповнення

Греблі, дороги та мости Судану вже були в аварійному стані до початку війни між суданською армією та воєнізованими силами швидкого реагування у квітні 2023 року. З того часу обидві сторони направили більшу частину своїх ресурсів на конфлікт, залишивши інфраструктуру у жахливому стані, зазначає видання.

Конфлікт у Судані розпочався, коли конкуренція між армією та RSF, які раніше ділили владу після організації перевороту, переросла у відкриту війну.

Обидві сторони намагалися захистити свою владу та великі економічні інтереси, тоді як міжнародне співтовариство просувало план переходу до цивільного правління.

Зусилля з досягнення припинення вогню, що накладаються один на одного, включаючи переговори під керівництвом Саудівської Аравії та США в Джидді, не послабили бойові дії, і половина з 50 мільйонів населення відчуває брак продовольства, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01