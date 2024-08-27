Прорив дамби в Судані забрав життя щонайменше 30 людей

На сході Судану прорвало дамбу, що знищило не менше ніж 20 сіл і забрало життя щонайменше 30 людей, але, ймовірно, жертв буде набагато більше, заявили в ООН у понеділок, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Зливи викликали повені, які в неділю затопили греблю Арбаат всього за 40 км на північ від Порт-Судана, фактичної столиці країни та бази уряду, дипломатів, гуманітарних організацій та сотень тисяч переміщених осіб.

Чиновники заявили, що гребля почала руйнуватися, а мул накопичувався в дні сильних дощів, які прийшли набагато раніше, ніж зазвичай.

Деякі люди залишили свої затоплені будинки і попрямували в гори, де вони тепер опинилися у скрутному становищі, повідомило міністерство охорони здоров'я.

"Район невпізнанний. Електрика та водогін зруйновані", - сказав Омар Ейсса Харун, голова водного управління штату Червоне море, у повідомленні WhatsApp для співробітників.

Один із рятувальників сказав, що від 150 до 200 людей зникли безвісти.

Домівки близько 50 000 людей постраждали від повені, повідомила ООН з посиланням на місцеву владу, додавши, що ця кількість стосується лише району на захід від греблі, оскільки район на схід був недоступний.

У понеділок урядова цільова група за сезоном дощів повідомила, що внаслідок повеней по всій країні загинуло 132 особи, порівняно з 68 на два тижні раніше. За даними агентств ООН, цього року через дощі було переміщено щонайменше 118 000 осіб.

Гребля була основним джерелом води для Порт-Судана, де розташований головний порт країни на Червоному морі і аеропорт, що діє, і куди надходить більша частина вкрай необхідної країні допомоги.

"Містові загрожує посуха найближчими днями", - ідеться у заяві Асоціації екологів Судану.

Доповнення

Греблі, дороги та мости Судану вже були в аварійному стані до початку війни між суданською армією та воєнізованими силами швидкого реагування у квітні 2023 року. З того часу обидві сторони направили більшу частину своїх ресурсів на конфлікт, залишивши інфраструктуру у жахливому стані, зазначає видання.

Конфлікт у Судані розпочався, коли конкуренція між армією та RSF, які раніше ділили владу після організації перевороту, переросла у відкриту війну.

Обидві сторони намагалися захистити свою владу та великі економічні інтереси, тоді як міжнародне співтовариство просувало план переходу до цивільного правління.

Зусилля з досягнення припинення вогню, що накладаються один на одного, включаючи переговори під керівництвом Саудівської Аравії та США в Джидді, не послабили бойові дії, і половина з 50 мільйонів населення відчуває брак продовольства, вказує видання.