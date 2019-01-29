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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82730 просмотра

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Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 65 человек

Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 65 человек

Киев  •  УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 65 человек. Об этом сообщил в понедельник вечером телеканал Globo со ссылкой на правительство штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, передает УНН.

Ранее сообщалось о 58 погибших.

Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 ее сотрудников. Личности 35 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 292 человека. Еще 382 жителя найдены штата живыми.

Ранее сообщалось, что мэр муниципалитета Брумадинью Авимар ди Мелу Барселос подтвердил, что в результате инцидента около 200 человек считаются пропавшими без вести.

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Дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе траур.

Как сообщал УНН, поиск пропавших без вести и погибших на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии был приостановлен из-за угрозы нового обрушения.

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