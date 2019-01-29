Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 65 осіб

Раніше повідомлялося про 58 загиблих.

Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, повідомила, що в районі НП в момент прориву працювали близько 300 її співробітників. Особистості 35 жертв вже встановлені. Число зниклих без вісті, за останніми даними, становить 292 людини. Ще 382 жителя знайдені живими.

Раніше повідомлялось, що мер муніципалітету Брумадінью Авімар ді Мелу Барселос підтвердив, що в результаті інциденту близько 200 осіб вважаються зниклими без вісті.

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Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в п'ятницю в муніципалітеті Брумадінью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель було зруйновано потоками бруду. Влада штату Мінас-Жерайс оголосили в регіоні триденну жалобу.

Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.