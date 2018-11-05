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На Донбасі укріпили дамбу для стримання озера хімвідходів

На Донбасі укріпили дамбу для стримання озера хімвідходів

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. На Донбасі на дамбі фенольного заводу, яка через бойові дії місцями почала просідати, командування Операції об’єднаних сил, СММ ОБСЄ та українська сторона СЦКК спільно провели ремонтно-відновлювальні роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

"Чи не найнебезпечніший для екології об’єкт знаходиться за 3 км від окупованої Горлівки – отруйне озеро глибиною 15 метрів – це відстійник хімічних відходів фенольного заводу під Торецьком. Озеру майже 70 років. Останні 4 цей об’єкт фактично на лінії фронту. В озері – понад триста тисяч тонн отруйних речовин, у тому числі: фенол, піридин та сірчана кислота. У зв'язку з бойовими діями дамба фенольного заводу місцями почала просідати", – повідомили у штабі ООС.

Зазначено, що відстійник стоїть на узвишші. І в разі прориву отруйні речовини потраплять у річки: спочатку в найближчу – Кривий Торець, потім – у Сіверський Донець, який є головним ресурсом питної води на Донбасі, а далі – в Азовське море.

"Початок ремонтних робіт гальмувався ненаданням гарантій безпеки робітникам, які мали укріплювати дамбу, з боку окупаційної адміністрації РФ... На сьогодні закінчено виконання аварійно-відновлювальних робіт 2-го етапу на шламонакопичувачі 1-ї і 3-ї черги фенольного заводу. В ході них проведено часткове зміцнення дамби", – уточнили в ООС, додавши, що для цього використали глину.

Надалі, з 6 листопада 2018 року по квітень 2019-го планується прокачати пробурені спостережні свердловини та відібрати проби рідин на хімічний аналіз.

Раніше представники влади повідомляли про загрозу екологічної катастрофи через промислові відходи фенольного заводу на Донбасі.

Нагадаємо, 4 листопада в районі проведення ООС бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. 

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