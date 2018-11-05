ООС: бойовики здійснили 18 обстрілів позицій українських військових

КИЇВ. 5 листопада. УНН. 4 листопада, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте, цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, ворог 13 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.