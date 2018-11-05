ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское. Позиции Объединенных сил в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. Здесь же, трижды, враг применил минометы 82-го калибра. Огневому воздействию из этого же оружия подверглись опорные пункты наших войск неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского”.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один — получил ранения средней тяжести. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на боевиков, с целью недопущения прорыва противника, содержание занимаемых позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. Каждый случай открытия огня противником не остается без внимания.

“По данным разведки, в течение 4 ноября, 3-е оккупантов было уничтожено и еще 4-е — ранены. С начала суток, российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении — в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет”, — сообщили в ООС.