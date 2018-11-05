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ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. 4 ноября, ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако, полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг 13 раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия... осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское. Позиции Объединенных сил в районе Золотого оккупанты дважды обстреливали из минометов калибра 120 мм. Здесь же, трижды, враг применил минометы 82-го калибра. Огневому воздействию из этого же оружия подверглись опорные пункты наших войск неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского”.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один — получил ранения средней тяжести. Подразделения обороняющихся принимают активные меры, в том числе и огневое воздействие на боевиков, с целью недопущения прорыва противника, содержание занимаемых позиций и сохранения жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил. Каждый случай открытия огня противником не остается без внимания.

“По данным разведки, в течение 4 ноября, 3-е оккупантов было уничтожено и еще 4-е — ранены. С начала суток, российские оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении — в районе населенных пунктов Павлополь и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет”, — сообщили в ООС.

Украинские Национальные Новости

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