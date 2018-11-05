На Донбассе укрепили дамбу для сдерживания озера химотходов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. На Донбассе на дамбе фенольного завода, которая из-за боевых действий местами начала проседать, командование Операции объединенных сил, СММ ОБСЕ и украинская сторона СЦКК совместно провели ремонтно-восстановительные работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Не самый опасный для экологии объект находится в 3 км от оккупированной Горловки - ядовитое озеро глубиной 15 метров - это отстойник химических отходов фенольного завода под Торецкое. Озеру почти 70 лет. Последние 4 этот объект фактически на линии фронта. В озере - более трехсот тысяч тонн ядовитых веществ, в том числе: фенол, пиридин и серная кислота. В связи с боевыми действиями дамба фенольного завода местами начала проседать", - сообщили в штабе ООС.
Отмечено, что отстойник стоит на возвышении. И в случае прорыва ядовитые вещества попадут в реки: сначала в ближайшую - Кривой Торец, затем - в Северский Донец, который является главным ресурсом питьевой воды на Донбассе, а дальше - в Азовское море.
"Начало ремонтных работ тормозилось предоставлением гарантий безопасности работникам, которые должны были укреплять дамбу со стороны оккупационной администрации РФ... На сегодняшний день закончено выполнение аварийно-восстановительных работ 2-го этапа на шламонакопителе 1-й и 3-й очереди фенольного завода. В ходе них проведено частичное укрепление дамбы", - уточнили в ООС, добавив, что для этого использовали глину.
В дальнейшем, с 6 ноября 2018 года по апрель 2019-го планируется прокачать пробуренные наблюдательные скважины и отобрать пробы жидкостей на химический анализ.
Ранее представители власти сообщали об угрозе экологической катастрофы из-за промышленных отходов фенольного завода на Донбассе.
Напомним, 4 ноября в районе проведения ООС боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск.