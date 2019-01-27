Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 58 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Число загиблих в результаті прориву дамби в Бразилії зросла до 58. Про це повідомило в неділю агентство Reuters із посиланням на службу цивільної оборони країни, передає УНН.
Раніше повідомлялося про 40 жертв трагедії.
Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, повідомила, що в районі НП в момент прориву працювали близько 300 її співробітників. Місцезнаходження багатьох з них встановлено, доля інших поки невідома.
Раніше повідомлялось, що мер муніципалітету Брумадінью Авімар ді Мелу Барселос підтвердив, що в результаті інциденту близько 200 осіб вважаються зниклими без вісті.
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Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.