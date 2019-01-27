Кількість жертв від прориву дамби в Бразилії зросла до 40
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В Бразилії в результаті прориву дамби, яка стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії, кількість жертв зросла до 40, зниклими безвісти вважаються 300 людей . Про це повідомляє УНН з посилання нам Associated Press.
"На додаток до 40 тіл, знайдених за станом на суботу ввечері, 23 людини були госпіталізовані, повідомила влада в відділі пожежної охорони Мінас-Жерайс. У суботу були деякі ознаки надії, коли влада виявила ще 43 людини живими", - пише видання.
Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, заявила в суботу в своїй заяві, що, незважаючи на те, що було враховано 100 робочих, понад 200 робочих все ще пропали без вісті. Співробітники пожежної охорони в якийсь момент оцінили загальна кількість в 300 чоловік.
Як повідомляв УНН, рятувальні служби Бразилії підтвердили загибель 34 осіб в результаті прориву дамби, яка стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії.