Кількість жертв від прориву дамби в Бразилії зросла до 40

КИЇВ. 26 січня. УНН. В Бразилії в результаті прориву дамби, яка стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії, кількість жертв зросла до 40, зниклими безвісти вважаються 300 людей . Про це повідомляє УНН з посилання нам Associated Press.