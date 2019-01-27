Рятувальні роботи на місці прориву дамби в Бразилії були припинені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення. Про це повідомляє Globo, передає УНН.
"О 5:30 ранку цієї неділі була випущена сирена, і жителі покинули свої будинки, ризикуючи зламати іншу греблю", - повідомляє видання.
Пошук зниклих без вести і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений, рятувальники займаються евакуацією місцевих жителів. Лейтенант регіональної пожежної служби Педру Айара повідомила, що це пов'язано із загрозою нового обвалення.
Нагадаємо, в Бразилії в результаті прориву дамби, яка стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії, кількість жертв зросла до 40, зниклими безвісти вважаються 300 людей.