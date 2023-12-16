Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения
Киев • УНН
Британский мальчик Алекс Битти, который пропадал без вести в течение шести лет, был найден во Франции в 17 лет; он жил в духовном сообществе, но покинул его, скучая по своей семье.
Британский парень, который пропал без вести шесть лет назад, был найден на юго-западе Франции. Теперь ему 17 лет. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
Алекс Бетти пропал в возрасте 11 лет во время семейного отпуска. Он в безопасности и здоров, сообщила британская полиция журналистам.
В среду утром его нашел водитель службы доставки вблизи французского города Тулуза. Затем парня доставили во французскую полицию, и бабушка в Британии опознала его по видеозвонку.
Бетти родом из Олдема, небольшого городка вблизи Манчестера на севере Англии. Он исчез после поездки в Испанию в 2017 году на семейные каникулы со своим дедушкой Дэвидом Бетти и матерью Мелани Бетти, которые не имели родительской опеки над ним.
Алекс рассказал водителю, который его подвозил, что жил в Испании, а затем во Франции в "странствующем духовном сообществе". Но он решил уехать оттуда, отчасти потому, что скучал по своим близким в Британии. Парень признался водителю, что шел пешком четыре дня.
Водитель заметил, что у парня были деньги, еда и вода, он также имел хороший физический вид, но говорил, что просто хочет жить нормальной жизнью, снова увидеть свою бабушку и иметь нормальное будущее.
Из медучреждения на Киевщине пропал без вести 15-летний парень03.11.23, 13:53 - 342105 просмотров
Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения
Британский мальчик Алекс Битти, который пропадал без вести в течение шести лет, был найден во Франции в 17 лет; он жил в духовном сообществе, но покинул его, скучая по своей семье.
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