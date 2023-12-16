Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  126974 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
  •  138381 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
  •  131791 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
  •  131731 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  184172 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  179449 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  159424 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  146228 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  147217 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137046 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  125968 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108605 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140705 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149039 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139114 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

"Хлопок" в Мариуполе: куда прилетело, и как выглядят места поражения

  •  114351 просмотра
Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

  •  113166 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  109370 просмотра
Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

  •  104594 просмотра
В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

  •  99155 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
propavshego-britanskogo-malchika-nashli-vo-frantsii-cherez-shest-let-posle-ischeznoveniya

Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 04:44  •  5459 просмотра

Read in English

Британский мальчик Алекс Битти, который пропадал без вести в течение шести лет, был найден во Франции в 17 лет; он жил в духовном сообществе, но покинул его, скучая по своей семье.

Британский парень, который пропал без вести шесть лет назад, был найден на юго-западе Франции. Теперь ему 17 лет. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Алекс Бетти пропал в возрасте 11 лет во время семейного отпуска. Он в безопасности и здоров, сообщила британская полиция журналистам.

В среду утром его нашел водитель службы доставки вблизи французского города Тулуза. Затем парня доставили во французскую полицию, и бабушка в Британии опознала его по видеозвонку.

Бетти родом из Олдема, небольшого городка вблизи Манчестера на севере Англии. Он исчез после поездки в Испанию в 2017 году на семейные каникулы со своим дедушкой Дэвидом Бетти и матерью Мелани Бетти, которые не имели родительской опеки над ним.

Алекс рассказал водителю, который его подвозил, что жил в Испании, а затем во Франции в "странствующем духовном сообществе". Но он решил уехать оттуда, отчасти потому, что скучал по своим близким в Британии. Парень признался водителю, что шел пешком четыре дня.

Водитель заметил, что у парня были деньги, еда и вода, он также имел хороший физический вид, но говорил, что просто хочет жить нормальной жизнью, снова увидеть свою бабушку и иметь нормальное будущее.

З медзакладу на Київщині зник безвісти 15-річний хлопецьИз медучреждения на Киевщине пропал без вести 15-летний парень03.11.23, 13:53 - 342105 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Зниклого британського хлопчика знайшли у Франції через шість років після зникнення
Missing British boy found in France six years after disappearance
Новости по теме

Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения

Британский мальчик Алекс Битти, который пропадал без вести в течение шести лет, был найден во Франции в 17 лет; он жил в духовном сообществе, но покинул его, скучая по своей семье.

Общество •   •  5459 просмотра
Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения

В США осудили бывшего агента ФБР, который помогал россиянам с обходом санкций

Суд Нью-Йорка приговорил Чарльза Макгонигал к тюремному заключению за причинение вреда национальной безопасности путем сговора с российским олигархом.

Новости Мира •   •  6021 просмотра
В США осудили бывшего агента ФБР, который помогал россиянам с обходом санкций

16 декабря: День дурацких игрушек, День "все в шоколаде"

День нелепых игрушек - это напоминание взрослым, что практического у каждого из них в детстве были игрушки, которые сейчас вызывают удивление и улыбку. Но именно эти игрушки являются лучшими воспоминаниями детства.

УНН Lite •   •  6986 просмотра
16 декабря: День дурацких игрушек, День "все в шоколаде"

Энтони Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Газе

Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Германии Бербок обсудили оборону Израиля против ХАМАС, гуманитарные потребности Газы, защиту гражданского населения, предотвращение новых конфликтов, а также ответ на атаки хуситов в Красном море.

Новости Мира •   •  8887 просмотра
Энтони Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Газе

ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев

Противовоздушная оборона Киева сбила все атакующие беспилотники во время ночной атаки 16 декабря, жертв в результате инцидента не было. Это уже шестая воздушная атака на город в декабре.

Война •   •  12516 просмотра
ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев

В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП

Три удара беспилотников нанесли ущерб Курской области России, повредив 8 домов и объекты инфраструктуры, включая компрессорную станцию и линию электропередачи, без жертв.

Политика •   •  13373 просмотра
В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП

США одобрили продажу оборудования Тайваню на $300 млн для стабильной работы связи

Государственный департамент США одобрил продажу на сумму 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня, направленных на содействие региональной стабильности и безопасности. Эта продажа оружия может усилить напряженность в отношениях между США и Китаем.

Политика •   •  13468 просмотра
США одобрили продажу оборудования Тайваню на $300 млн для стабильной работы связи

Атаки хуситов на корабли: Красным морем прекращают возить грузы

Мировые контейнерные судоходные компании приостанавливают операции в Красном море из-за нападений хуситов на гражданские суда, а ведущие компании, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, временно приостанавливают перевозки своих грузов.

Война •   •  19398 просмотра
Атаки хуситов на корабли: Красным морем прекращают возить грузы

Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование

Марк Цукерберг строит большой подземный бункер как часть секретного комплекса на острове Кауаи, Гавайи, с роскошными удобствами и высоким уровнем безопасности, стоимостью более 270 миллионов долларов.

Технологии •   •  17860 просмотра
Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование

Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов

Операция Интерпола Trigger-Salvo II в Азии привела к более 1700 арестам, изъятию 714 единиц огнестрельного оружия и более 45 тыс. боеприпасов.

Новости Мира •   •  17142 просмотра
Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов