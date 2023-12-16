Пропавшего британского мальчика нашли во Франции через шесть лет после исчезновения

Британский парень, который пропал без вести шесть лет назад, был найден на юго-западе Франции. Теперь ему 17 лет. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Алекс Бетти пропал в возрасте 11 лет во время семейного отпуска. Он в безопасности и здоров, сообщила британская полиция журналистам.

В среду утром его нашел водитель службы доставки вблизи французского города Тулуза. Затем парня доставили во французскую полицию, и бабушка в Британии опознала его по видеозвонку.

Бетти родом из Олдема, небольшого городка вблизи Манчестера на севере Англии. Он исчез после поездки в Испанию в 2017 году на семейные каникулы со своим дедушкой Дэвидом Бетти и матерью Мелани Бетти, которые не имели родительской опеки над ним.

Алекс рассказал водителю, который его подвозил, что жил в Испании, а затем во Франции в "странствующем духовном сообществе". Но он решил уехать оттуда, отчасти потому, что скучал по своим близким в Британии. Парень признался водителю, что шел пешком четыре дня.

Водитель заметил, что у парня были деньги, еда и вода, он также имел хороший физический вид, но говорил, что просто хочет жить нормальной жизнью, снова увидеть свою бабушку и иметь нормальное будущее.

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