З медзакладу на Київщині зник безвісти 15-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У розшуку перебуває 15-річний хлопчик, який пропав з медичного закладу у селищі Глеваха Київської області. Про це повідомила поліція Київської області, пише УНН.
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3 листопада, о 10:30 годині, до поліції надійшло повідомлення від батька про те, що його син самовільно залишив медичий заклад у селищі Глеваха, в якому перебував на лікуванні.
Наразі правоохоронці активно ведуть пошуки дитини.
Прикмети зниклого: зріст - 140 сантиметрів, худорлявої статури, на голові шрам, на вигляд має 10 років.
Хлопець був одягнений у світло-зелений спортивний костюм та чорні кросівки.
«При отриманні будь-якої інформації про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити на спецлінію “102”»,-закликали правоохоронці.
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