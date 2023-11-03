Из медучреждения на Киевщине пропал без вести 15-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В розыске находится 15-летний мальчик, который пропал из медицинского учреждения в поселке Глеваха Киевской области. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
3 ноября, в 10:30 часов, в полицию поступило сообщение от отца о том, что его сын самовольно покинул медицинское учреждение в поселке Глеваха, в котором находился на лечении.
Сейчас правоохранители активно ведут поиски ребенка.
Приметы пропавшего: рост - 140 сантиметров, худощавого телосложения, на голове шрам, на вид имеет 10 лет.
Парень был одет в светло-зеленый спортивный костюм и черные кроссовки.
«При получении любой информации о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на спецлинию “102”», - призывали правоохранители.
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