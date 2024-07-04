Пропалестинские демонстранты забрались на крышу австралийского парламента, чтобы развернуть плакаты с критикой войны в Газе, и затем были арестованы службой полиции. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Четверо сторонников Палестины были арестованы за то, что забрались на крышу здания парламента Австралии в четверг, когда сенатор от правящей партии страны ушел в отставку из-за позиции правительства по Палестине. Демонстранты простояли на крыше здания в Канберре около часа, развернув черные плакаты, в том числе один с надписью "От реки до моря Палестина будет свободна", что является общим рефреном протестующих из Палестины. Однако законодатели осудили инцидент с нарушением безопасности, отмечает Reuters.

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Премьер-министр Энтони Альбанезе осудил протесты.

Ответственные лица должны чувствовать всю силу закона. Мирный протест занимает важное место в нашем обществе, но это не был мирный протест - сказал он.

Четверо были арестованы и обвинены в незаконном проникновении, и им запретили посещать территорию парламента на два года, сообщил представитель полиции столичной территории Австралии.

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