Пропагандистское ТВ "Русский Мир" потерпело крах на оккупированных территориях Украины - ЦНС

Пропагандистский проект спутникового ТВ "Русский Мир" потерпел фиаско на временно оккупированных территориях из-за постоянных технических сбоев и отсутствия сигнала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что несмотря на то, что комплекты оборудования навязывали жителям бесплатно для вытеснения украинского контента, система фактически не работает.

Пока людям советуют самостоятельно искать другие источники вещания, администрация проекта требует "ждать восстановления", пытаясь удержать контроль над инфопространством - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что очередная попытка оккупантов тотально заблокировать доступ к альтернативной информации завершилась провалом.

На временно оккупированной Херсонщине российская администрация проводит информационную блокаду, изымая украинские спутниковые антенны. Жители более полугода не имеют сигнала, а оккупанты блокируют восстановление вещания.

Блокировка Telegram в россии началась раньше запланированного срока - разведка