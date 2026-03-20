Пропагандистське ТБ "Русский Мир" зазнало краху на окупованих територіях України - ЦНС

Пропагандистський проєкт супутникового ТБ "Русский Мир" зазнав фіаско на тимчасово окупованих територіях через постійні технічні збої та відсутність сигналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що попри те, що комплекти обладнання нав’язували мешканцям безкоштовно для витіснення українського контенту, система фактично не працює.

Поки людям радять самостійно шукати інші джерела мовлення, адміністрація проєкту вимагає "чекати відновлення", намагаючись втримати контроль над інфопростором - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що чергова спроба окупантів тотально заблокувати доступ до альтернативної інформації завершилася провалом.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація проводить інформаційну блокаду, вилучаючи українські супутникові антени. Мешканці понад пів року не мають сигналу, а окупанти блокують відновлення мовлення.

Блокування Telegram у росії почалося раніше запланованого терміну - розвідка