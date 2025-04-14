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Пропаганда рф в Китае толкает граждан КНР воевать против Украины - пленный

Киев • УНН

 • 3348 просмотра

Китаец, воевавший за рф, рассказал, что дружественное отношение к россии в Китае повлияло на его решение. Он сдался в плен после атаки дронов, убегая от них.

Пропаганда рф в Китае толкает граждан КНР воевать против Украины - пленный

В Китае пропагандируют дружественное отношение к рф, что побуждает людей воевать на стороне оккупантов. Об этом сообщил военнопленный китаец Чжан Ренбо во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

Гражданин Китая, воевавший на стороне россии против Украины, сообщил, что сначала поехал в россию путешествовать, а потом решил заработать немного денег. Однако он добавил, что не ожидал, что в конце концов окажется именно в аду военных событий.

Чжан рассказал, что 20 декабря 2024 года прибыл в москву, где пробыл неделю. 28 декабря поехал в ростов, где пробыл несколько дней, после чего отправился в Донецк. По его словам, около месяца он перемещался между блиндажами, общался с разными также иностранными военными, пока не начались непосредственно боевые действия.

В Китае пропагандируется дружественное отношение к рф и возможно именно это побуждает людей доверять россии больше. До того, как приехать в Украину, любая информация, которая была связана с войной, это информация о победах россии: захватила это, захватила то. Информация подается так 

- объяснил он свой выбор воевать на стороне оккупантов.

Как Чжан попал в плен

Гражданин КНР рассказал, что он вместе с российским напарником посреди ночи получил задание, по которому надо было продвигаться к полуразрушенному селу, где их атаковали очевидно украинские дроны. Чжан прятался с напарником в полуразрушенном доме несколько часов, однако дроны продолжали шпионить за военными армии рф.

Дрон сбросил сначала одну бомбу, потом вторую, тогда напарник отвел меня в полуразрушенный дом, в котором осталась только деревянная крыша. Так мы ждали до утра. Потом снова прилетели дроны. Они по очереди искали, потому что будто знали, что кто-то находится здесь 

- сказал он.

Чжан рассказал, что все время пытался выяснить у своего напарника, что надо делать, но мог понять только то, что он говорил идти вперед.

Мы шли, уже прошел следующий день и настал вечер, было темно и шел дождь, прятались в руинах, когда снова атаковали дроны. Один из дронов атаковал напарника, он был ранен, хотя остался жив. А второй дрон сбросил гранату, но не ранил меня 

- говорит Чжан.

По его словам, напарник получил два ранения, но в какой-то момент побежал. Чжан прождал его пол дня, но он так и не появился. После чего китайцу не осталось ничего, кроме как бежать по дороге, прячась от украинских дронов. Так он бежал вперед пока не встретил украинского военного, который приказал ему зайти в укрытие, где он уже и сдался в плен.

Напомним

Следователи Службы Безопасности Украины (СБУ) провели первые допросы китайских военнопленных, которых Вооруженные Силы Украины (ВСУ) взяли в плен в Донецкой области. Они рассказали, каким образом оказались на войне и какие задачи выполняли в составе российской армии на территории Украины.

Алена Уткина

Алена Уткина

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