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The Guardian

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Пропаганда рф у Китаї штовхає громадян КНР воювати проти України - полонений

Київ • УНН

 • 3526 перегляди

Китаєць, який воював за рф, розповів, що дружнє ставлення до росії в Китаї вплинуло на його рішення. Він здався в полон після атаки дронів, тікаючи від них.

Пропаганда рф у Китаї штовхає громадян КНР воювати проти України - полонений

У Китаї пропагандують дружнє ставлення до рф, що спонукає людей воювати на боці окупантів. Про це повідомив військовополонений китаєць Чжан Ренбо під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

Громадянин Китаю, який воював на боці росії проти України повідомив, що спочатку поїхав до росії подорожувати, а потім вирішив заробити трошки грошей. Проте він додав, що не очікував, що зрештою опиниться саме у пеклі військових подій.

Чжан розповів, що 20 грудня 2024 року прибув у москву, де пробув тиждень. 28 грудня поїхав у ростов, де пробув кілька днів, після чого вирушив у Донецьк. За його словами, близько місяця він переміщувався між бліндажами, спілкувався із різними також іноземними військовими, поки не почалися безпосередньо бойові дії.

У Китаї пропагандується дружнє ставлення до рф і можливо саме це спонукає людей довіряти росії більше. До того, як приїхати в Україну, будь-яка інформація, яка була пов'язана з війною, це інформація про перемоги росії: захопила це, захопила те. Інформація подається так 

- пояснив він свій вибір воювати на боці окупантів.

Як Чжан потрапив у полон

Громадянин КНР розповів, що він разом із російським напарником посеред ночі отримав завдання, за яким треба було просуватися до напівзруйнованого села, де їх атакували вочевидь українські дрони. Чжан ховався із напарником у напівзруйнованому будинку декілька годин, проте дрони продовжували шпигувати за військовими армії рф.

Дрон скинув спочатку одну бомбу, потім другу, тоді напарник відвів мене у напівзруйнований будинок, у якому лишився лише дерев'яний дах. Так ми чекали до ранку. Потім знову прилетіли дрони. Вони по черзі шукали, бо ніби знали, що хтось перебуває тут 

- сказав він.

Чжан розповів, що увесь час намагався з'ясувати у свого напарника, що треба робити, але міг зрозуміти тільки те, що він казав йти вперед.

Ми йшли, вже пройшов наступний день і настав вечір, було темно і йшов дощ, ховалися у руїнах, коли знову атакували дрони. Один з дронів атакував напарника, він був поранений, хоча залишився живий. А другий дрон скинув гранату, але не поранив мене 

- каже Чжан.

За його словами, напарник отримав два поранення, але в якийсь момент побіг. Чжан прочекав його пів дня, але він так і не з'явився. Після чого китайцю не залишилось нічого, окрім як бігти дорогою, ховаючись від українських дронів. Так він біг вперед допоки не зустрів українського військового, який наказав йому зайти в укриття, де він вже і здався у полон.

Нагадаємо

Слідчі Служби Безпеки України (СБУ) провели перші допити китайських військовополонених, яких Збройні Сили України (ЗСУ) взяли у полон у Донецькій області. Вони розповіли, яким чином опинилися на війні та які завдання виконували у складі російської армії на території України.

Альона Уткіна

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