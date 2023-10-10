ПРООН предоставит Киевщине техподдержку в восстановлении объектов: Кравченко сообщил детали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. ПРООН будет оказывать Киевщине техническую поддержку во время восстановления объектов, которые будут восстанавливаться за средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Речь идет о 56 объектах, где заказчиком работ является Киевская ОВА. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как сообщил Кравченко, речь идет о технической поддержке по инженерным, финансовым и антикоррупционным вопросам.
На средства Фонда ликвидации Киевщина отстраивает 30 жилых домов и 26 объектов общественного назначения в 18 громадах.
"... сможем вернуть в дома более 5,3 тыс. жителей. В частности, планируется восстановление поврежденных и разрушенных школ, детских садов и больниц, возведение защитных сооружений гражданской защиты и новых укрытий", - сообщил глава ОВА.
Техническую помощь ПРООН будет оказывать уже с ноября этого года.
Добавим
Кравченко подчеркнул, что "вместе с партнерами Украины по программе развития ООН будем активно сотрудничать в планировании, закупках, реализации и мониторинге проектов восстановления. Это – важная часть активных антикоррупционных усилий, которые по поручению правительства прилагает наша область".
Сейчас ПРООН уже оказывает техническую помощь при восстановлении 18 многоквартирных домов в Киевской области. До вторжения там жили более 4 тыс. человек. Финансовые ресурсы на восстановление их жилищ были собраны в рамках направления «восстановление» фандрейзинговой платформы United24.
"... мы продолжаем воплощать основные принципы нашего подхода к восстановлению – прозрачность и подотчетность всех процессов. Наш регион – один из наиболее пострадавших от российской агрессии. Оккупанты разрушили и повредили более 28 тыс. объектов. Сегодня в области уже восстановлено полностью и частично с сохранением жизнедеятельности 13 тыс. объектов.
Наша задача – чтобы люди не сомневались в целевом использовании средств налогоплательщиков и благотворителей. Вся информация должна быть открытой – от тендерной документации до расходов на отделку придомовых территорий.
Без выполнения этих условий мы не сможем ни получить поддержку международных партнеров, ни восстановить наш регион.
Антикоррупционные меры, которые мы инициируем, позволят открыто и прозрачно, быстро и эффективно отстроить все, что было разрушено и повреждено оккупантом. Поэтому системно вовлекаем ПРООН в процессы восстановления максимального количества объектов Киевской области.
Невероятно благодарен ПРООН за помощь в восстановлении Киевщины", - резюмировал глава ОВА.